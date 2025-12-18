俳優の北川景子が18日、都内で行われた『森トラスト初CM発表会』に登壇し、映画『ナイトフラワー』で共演した森田望智からのアドバイスを明かした。【全身ショット】“貴婦人”スタイルで登場した北川景子北川は、「来年伸ばしていきたい自身の可能性」という質問に「体温」とフリップで回答。「最近森田望智さんとお仕事をずっとしていて、格闘技をしたら筋力がついたりして体温が高くなって、そうすると風邪をひいたりしんど