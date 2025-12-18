ロシアによるウクライナ侵攻をめぐり、ゼレンスキー大統領は17日、「ロシアは来年を戦争の年にする準備をしている」との認識を示しました。ゼレンスキー大統領はビデオメッセージで、「ロシアからは戦争終結と異なるシグナルが聞こえる。国際社会全体に向けたものだ」と述べ、ロシアが来年も戦争を継続する意向を持っていると強調しました。これに先立ちプーチン大統領は17日の国防省の会合で、「軍事的手段で歴史的領土の解放を成