松竹は18日、創業者のひとり大谷竹次郎の孫で名誉会長の大谷信義（おおたに・のぶよし）さんが10日午前10時24分、亡くなったと発表した。80歳だった。大谷さんの訃報を受けて、迫本淳一会長（72）〓𣘺敏弘社長（58）山田洋次監督（94）が追悼のコメントを発表した。迫本淳一代表取締役会長名誉会長の大谷信義氏は長きにわたり経営の舵を取り、幾多の困難な局面においても不屈の精神で我々を導いてくださいました。また、