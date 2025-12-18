アメリカのトランプ大統領は日本時間午前11時ごろ、国民向けの演説を行い、自分が大統領に就任して以後、アメリカは「世界で最高の国になった」と自らの功績を強調しました。トランプ大統領：この11カ月、我々はどの政権より、ワシントンに前向きな変化をもたらした。トランプ大統領の演説はホワイトハウスで行われ、冒頭、トランプ大統領は「過去4年間アメリカは不法移民などに支配されてきた」とバイデン政権を厳しく批判しまし