【再会の勇者】 12月18日連載開始 【拡大画像へ】 講談社は12月18日、荒緒択氏のマンガ「再会の勇者」の連載をヤンマガWebで開始し、第1話1「再会の旅」、第1話2「再会の旅」、第2話「約束のブローチ」の3話を無料公開した。 世界を救った勇者ヤーヌスは、仲間たちを置いて再び旅に出る。ヤーヌスに恋心をいだいている天才魔法使いアイリスは、一人で旅立ってしまった