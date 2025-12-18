横浜FCは18日、GK市川暉記(27)、DF伊藤槙人(33)、DF秦樹(18)、MF高江麗央(27)と2026シーズンの特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」における契約を更新したと発表した。横浜FCは今季J1リーグ戦を18位で終え、J2に降格。リーグ戦での成績は市川が24試合0得点、伊藤が28試合2得点、秦が0試合0得点、高江が0試合0得点となっている。