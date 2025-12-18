名古屋グランパスは18日、ペトロヴィッチ氏(68)が2026シーズンからトップチーム監督に就任することを発表した。ペトロヴィッチ氏は過去にサンフレッチェ広島や浦和レッズを率い、2018年から2024年まで北海道コンサドーレ札幌を指揮。攻撃的なサッカーを志向し、浦和時代には2度のJ1ステージ優勝や2016年のルヴァンカップ制覇を成し遂げた。札幌の指揮官だった2018年にはJ1リーグ優秀監督賞に輝いている。就任に際してクラブ