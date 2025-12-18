水戸ホーリーホックは18日、DF飯田貴敬(31)の第2子となる長男が5日に誕生したことを発表した。飯田は今季J2リーグ戦37試合で1ゴールを記録し、J2優勝とJ1昇格に貢献。クラブ公式サイトを通じ、「新しい家族が増えました。頑張ってくれた妻と娘、本当にありがとう! そして元気に生まれて来てくれた息子、優勝の年に生まれたchampion boy、元気に生まれて来てくれてありがとう! 6人家族になった飯田家をこれからもよろしくお願い