元Jリーガーで人気解説者の林陵平氏が16日、自身のX(旧ツイッター/@Ryohei_h11)で豪華なスリーショットを披露した。林氏は「香川真司&長友佑都とサッカー談義 素晴らしい仲間と素晴らしい時間でした」と綴り、写真をアップ。左から林氏、セレッソ大阪の元日本代表MF香川真司、FC東京の日本代表DF長友佑都が並び、肩を組んでカメラに収まっている。これにファンは「素晴らしい」「夢の3shot」「ドキュメンタリーで観たい