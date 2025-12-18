奈良クラブは18日、拓殖大のDF高畠捷(22)が2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」から加入することが内定したと発表した。神奈川県出身の高畠は川崎フロンターレU-18から拓殖大へ。来季加入にあたり、クラブ公式サイト上で「家族をはじめ、自分を支えてくださった方々への感謝を胸に、1日でも早くピッチに立ち、自分のプレーで恩返しをしたいと思います」と述べた。以下、クラブ発表プロフィール&コメン