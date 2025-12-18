MLB公式は12月15日、公式Instagramを更新し、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）と、エンゼルスのマイク・トラウト（34）による過去の対戦を振り返る動画を公開した。投稿では「The mind games between a hitter and pitcher」と題し、打者と投手が互いの思考を読み合う、緊張感あふれる駆け引きの場面を紹介している。 【画像】ド軍カメラマン、大谷翔平＆真美子夫人の秘蔵写真を公開優勝パレードのワン