VR-150LS+ 株式会社ワイドトレードは、主に三脚での撮影時に望遠レンズを安定させる「ロングレンズサポート」の新型を12月24日（水）に発売する。 レンズマウントや三脚座などから生じる微細なブレを抑制する。また、レンズマウントへの負担を軽減し、接点不良の発生を抑える効果もある。 従来モデルで工具が必要だったレンズ支持パーツの調節が、新モデルでは工具なしで可能になった。