【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『第76回NHK紅白歌合戦』で連続テレビ小説『あんぱん』のショートドラマ『紅白特別編』（作：中園ミホ）ならびに、ドラマの出演者による歌のスペシャルステージが放送されることが決定した。 ■『あんぱん』ゆかりの豪華キャストが集結！ 『あんぱん』は、『アンパンマン』を生み出したやなせたかしと暢の夫婦をモデルにした愛と勇気の物語。今回の『紅白特別編』では、い