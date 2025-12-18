広島県教育委員会が県立高校22校を9校に再編する方向で検討していることがわかりました。県教委は、2033年度までに「1学年4学級」を下回ることが見込まれる中山間地域を除く県立高校の再編を検討しています。複数の関係者によると、県教委が広島市や呉市、尾道市などの22校を9校に再編することで検討を進めていることが分かりました。授業料の無償化に伴い、都市部の私立高校に生徒が流れることも予想され、学校を再編し、教育