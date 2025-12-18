今年も残すところ2週間。広島市内のデパートで来年の福袋の中身が公開されました。来年の福袋が披露されたのは広島市中区の福屋です。毎年人気のカープ福袋はトートバッグやドリンクホルダーなどオリジナルグッズの7点セットです。目玉は夢袋と名付けた体験型。サンフレッチェ広島アンバサダーの森粼浩司さんとのサッカー体験や、ドラゴンフライズの選手との記念撮影など8種類が揃