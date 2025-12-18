９月の記録的な大雨で車２７４台が浸水した三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」の運営会社「ディア四日市」が１８日、津地裁四日市支部に破産手続き開始の申し立てをしたと発表した。申し立ては１７日付。同社は、中小企業基盤整備機構や、同市、同市商工会議所などが出資し、第３セクターとして１９９３年に設立。９７年に地下駐車場がオープンし、管理、運営してきたが、９月の大雨により営業が停止となった。