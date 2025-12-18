モデルでタレントの鈴木奈々（37）が18日、自身のインスタグラムを更新。国家試験に挑戦していたことを明かした。【写真】「めっちゃセクシー美しい」美谷間のぞかせるランジェリー姿でくつろぐ鈴木奈々投稿で「皆さんに報告です！キャリアコンサルタントの試験落ちてしまいました」と報告。「結果は残念でしたが色々学べて挑戦出来て良かったです。なにより大人になって学ぶ事が楽しかったです！」と振り返った。続けて「こ