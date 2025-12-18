松竹名誉会長の大谷信義さんが１０日、多臓器不全で死去した。８０歳だった。松竹が発表した。葬儀は近親者で済ませた。松竹創業者の一人、大谷竹次郎の孫。１９６８年に松竹入社。９８年に社長、２００７年に会長に就任。２３年から名誉会長だった。日本映画製作者連盟会長や日本演劇興行協会会長なども務めた。２２年に藍綬褒章受章。松竹で作品を撮り続けてきた山田洋次監督は「穏やかで、ユーモアを解して、映画について