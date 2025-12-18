ニュースのその先を考える記者解説。きょうのテーマは「世界で相次ぐ若者のSNS規制」。国際部の嶋粼凜記者による解説です。◇◇◇いま世界では若者のSNS規制を検討する動きが急速に広がっているんです。すでにオーストラリアでは16歳未満の子どものSNSの利用を禁止する法律が施行されました。他にもニュージーランドでも同じく16歳未満の利用を禁止する法案が提出され、さらにデンマークやフランスでも15歳未満の禁止が