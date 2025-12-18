ベッツ、WBC回避の意向を発言米大リーグ・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を欠場する意向を示した。米配信サービスでインタビューが公開され、その理由も明かした。ドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xは、米配信サービス「KICK」の番組に出演時のインタビューを公開した。WBCへの質問に関して「アメリカ代表としてプレーする？」と問われる