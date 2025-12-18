10月19日、BS朝日で放送された『激論！クロスファイア』で、高市早苗首相に対して「『あんな奴は死んでしまえ』と言えばいい」と言い放った田原総一朗氏。それから約2カ月後の12月14日、今度は新しいプラットフォームで、高市首相に意見し始めたことが話題となっている。「田原氏が最近活用するようになったツールは『theLetter（ザ レター）』というもの。プロや専門家が自由に自分の考えを投稿し、また閲覧できるサイトです。