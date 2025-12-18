来年は、どのファンドを軸にするか、あるいは新たに何を組み合わせるか。年末は、そんなことに思いを巡らせるタイミングでもあります。 一方で、投資はマラソンに例えられることもあるように、10年単位で取り組むのが当たり前の長期戦です。目先のリターンだけでなく、長い期間で見て、どれだけリスクに見合った形で資産を増やせるかという「運用効率」の視点が欠かせません。そこで今回は、SBI証券投資情報部のシニア・ファンド