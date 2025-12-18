ハー・ストーリィは、2025年12月10日に女性インサイト・トレンドレポート「今年を表す漢字」を発表した。同調査は、15歳以上の男女566人にインターネットで実施した。2025年を表す漢字2025年を表す漢字ランキング最も多かった一文字は「高」。物価高、昨年に続き酷暑による高気温のほか、初の女性首相である高市総理を連想した声も上がりました。日常のあらゆる場面で「高」が意識された一年だった。1位と1票差で2位の「米」は、お