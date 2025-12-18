大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)で、連続テレビ小説『あんぱん』のショートドラマ『紅白特別編』(作：中園ミホ)とドラマの出演者による歌のスペシャルステージを放送することが18日、発表された。『あんぱん』ショートドラマおよび出演者による歌のスペシャルステージ放送『あんぱん』は、『アンパンマン』を生み出したやなせたかしと暢の夫婦をモデルにした愛と勇気の物語