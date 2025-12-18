12月15日に23歳の誕生日を迎えたアイドルグループ「テラテラ」所属の池本しおりの約2年ぶりとなるセカンド写真集が、2026年3月26日（木）に発売されることが決定した。 池本しおり “ミニグラ”（ミニマムだけどグラマラス）としてグラビア界で注目を集める池本しおり。セカンド写真集の撮影で訪れたのは、タイのリゾート地・パタヤ。ビキニやランジェリーはもちろん、これまでのグラビアでは見せてこなかったセクシーさに