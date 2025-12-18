大手オンライン講座プラットフォームのCoursera(コーセラ)とUdemy(ユーデミー)が合併を発表しました。合併はCourseraがUdemyの株式を取得する形で行われます。Coursera, Inc. - Coursera to Combine with Udemy to Empower the Global Workforce with Skills for the AI Erahttps://investor.coursera.com/news/news-details/2025/Coursera-to-Combine-with-Udemy-to-Empower-the-Global-Workforce-with-Skills-for-the-AI-Era/def