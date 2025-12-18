犬や猫も夢を見るという。訪れた場所や出会った人々、楽しんだ活動について夢を見ているそうで、眠っているペットの心の中で何が起きているかが研究を通して明らかになりつつある。 【写真】頭隠して…“コタツ愛”が強すぎるハスキー犬「もうシベリアに戻れない」前世はネコ？の声も ラットの研究では、睡眠中に以前探索した迷路など特定の場所を精神的に再訪することが示されており、犬も人間の夢に関わる脳領域が活