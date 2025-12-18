ロックミュージシャン・布袋寅泰が16日、自身のインスタグラムを更新し、THE YELLOW MONKEYの吉井和哉、BUCK-TICKの今井寿との3ショットを公開した。 【写真】布袋、吉井は素で爆笑！今井はどや顔でピース 「男達の愉しい時間。」とコメントし、バーとみられるスペースで笑顔で並ぶ画像を掲載した。プライベート感たっぷりの“素”の表情だった。今井も同じ画像を掲載し「なんでそんなに笑っ