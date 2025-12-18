向こう1週間の近畿は雨の日が多く、20日(土)から21日(日)と24日(水)から25日(木)のクリスマスの頃は広く雨が降るでしょう。暖かい空気が流れ込みやすく、気温は高めで20日(土)頃は季節外れの暖かさとなりますが、朝の冷え込みが強まる日もある見込みです。日々の気温変化が激しいため、服装選びや体調管理にお気をつけください。20日〜21日とクリスマスの頃近畿は広く雨明日19日の近畿は、高気圧に覆われて日中いっぱいは晴れる