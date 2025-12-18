なか卯（東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、新メニュー「天然本まぐろ丼」を12月24日午前10時から期間限定で販売します。【写真】山かけも豪華！「山かけ天然本まぐろ丼」がコレ！同商品は、天然の本まぐろの赤身と、「こだわり卵」を使用した錦糸卵を白米の上にトッピング。錦糸卵のほどよい甘さがまぐろの赤身の濃厚なうまみを引き出した味わいが楽しめます。同時に、ふわふわの山かけを追加した「山かけ天