今週の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は164.9円で前の週と比べて5.6円下がりました。石油情報センターによりますと12月15日時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は164.9円でした。160円台になるのは、2021年10月以来、4年2か月ぶりです。前の週より5.6円下がっていて、隣の県と比べると最も大きい下げ幅となりました。長野県は、福井県に次ぐ全国2番目の下げ幅