ガールズグループApink（エーピンク）のメンバー、ユン・ボミ（32）が、作曲家Rado（ラド、本名ソン・ジュヨン、41）と9年間の交際を経て、来年結婚する。Apinkの所属事務所with usエンターテインメントは18日、公式コメントを発表し、「ユン・ボミは、長い間近くで支えてきた大切な縁のある方と、来年5月に夫婦の契りを結ぶ予定だ」とし、「人生の新たな幕を開く二人の前途に、温かい応援をお願いしたい」と伝えた。ユン・ボミも