お笑いコンビ「オズワルド」が17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。今年のクリスマスの予定について語る場面があった。この日はタレントのベッキーとトークを展開。ベッキーがテレビ東京の「おはスタ」にかつて出演していた話題から、伊藤俊介は「おはスタで言ったらね、あなた、元カノが…」と畠中悠が2年半交際し、昨年5月に破局が明らかになったタレント・井上咲楽の話題を持ち出した。