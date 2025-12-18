【ワシントン＝田中宏幸】米財務省は１７日、三菱商事と三井物産が出資するロシア極東の石油・天然ガス開発事業「サハリン２」について、来年６月１８日まで取引の許可を延長すると発表した。日本は当面、液化天然ガス（ＬＮＧ）輸入量の約９％を占めるサハリン２からの調達を継続できる見通しとなった。米財務省は昨年１１月、ロシアの国営ガス企業「ガスプロム」傘下の大手銀行を含む複数の金融機関を制裁対象に加えたが、サ