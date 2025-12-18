トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は17日、台湾に対し、高機動ロケット砲システム「ハイマース」や対戦車ミサイル「ジャベリン」など多数の武器の売却を承認し、議会に通知したと発表した。台湾総統府によると、総額111億ドル（約1兆7千億円）。台湾に軍事圧力を強める中国をにらみ、防衛力強化を支援する狙いがある。中国の反発は必至だ。ロイター通信によると、第2次トランプ政権発足後、