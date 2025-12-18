国際サッカー連盟（FIFA）は17日、2028年ロサンゼルス五輪の大陸別出場枠を発表し、前回22年パリ五輪から4減の12チームで争われる男子はアジアが2枠にとどまった。前回の3・5枠から“大幅減”で、9大会連続13度目の出場を目指す日本にとっては厳しい道のりになる。男子の内訳はアジア2、アフリカ2、北中米カリブ海1、南米2、オセアニア1、欧州3、開催国（米国）1となっている。また、4増の16チームで行われる女子の内訳はアジ