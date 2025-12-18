◎全国の天気日本海側の雪や雨は次第に範囲が狭まり、天気が回復しそうです。晴れ間の出る所もあるでしょう。関東から九州にかけては広く晴れる見込みです。強い風もだんだんと落ち着きそうです。◎予想最高気温北日本と北陸は平年より低めで、札幌は0℃、仙台と新潟は8℃で前日より2℃低いでしょう。関東から西日本は平年より高めで、東京と名古屋、大阪は13℃の予想です。広島は15℃、福岡は16℃でしょう。◎週間予報19日(金)も