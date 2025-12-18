【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】ロボット掃除機が一般化する中でも、コードレススティック掃除機が売れ続けている。その最新モデルは軽さとパワフルさを両立し、掃除が苦にならない使いやすさを実現している＊＊＊【生活家電部門】掃除機・クリーナー今、スティック掃除機に求められる条件は、軽さと吸引力の両立。ここ数年は主に軽さが注目されていたが、今年からは吸引力重視にシフトしていると識者は語る。「