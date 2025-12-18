四川航空は、東京/成田〜成都/天府線を2026年1月7日から減便する。現在は1日1往復を運航しており、これを水曜を除く週6往復とする。2月18日には運航し、2月20日には運航しない。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は東京/成田発が6時間10分、成都/天府発が4時間35分。四川航空はこの他に、大阪/関西〜成都/天府線を12月1日から週3往復に減便している。■ダイヤ3U3962東京/成田（16：40）〜成都/天府（21：50）3U3961