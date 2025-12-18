JR西日本は、交通系ICカード「SMART ICOCA（スマートICOCA）」のサービスを順次終了する。クレジットカードによるクイックチャージを2026年10月31日、紛失再発行や会員情報の変更を同12月10日、WESTERポイント（基本）からWESTERポイント（チャージ専用）への交換やウェブサイトでの利用履歴、ポイント履歴の照会は2027年2月17日をもって終了する。すでにモバイルICカードの利用拡大に伴い、2024年12月に新規発売を終了している。