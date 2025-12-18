全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・練馬のイタリア料理店『PASTA DINER PITANGO（ピタンゴ）』です。練馬の味をまるっと味わう濃厚なひと皿練馬出身の店長が手がけるこの店では、新鮮な練馬の天然路地野菜を使ったイタリアンがいただける。毎日変わる前菜メニューもさることながら、約40種も揃うパスタが、どれも地域愛に溢れていて面白い。例えば「焼きネギとベーコン