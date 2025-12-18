山形市の蔵王ジャンプ台の命名権について山形市のアリオンテックが２０３０年末まで契約を更新することになり山形市と協定を締結しました。 【写真を見る】蔵王ジャンプ台山形市の企業が命名権を更新 山形市役所で行われた協定締結式にはアリオンテックの山川裕幸社長と佐藤孝弘市長などが出席しました。 山形市みはらしの丘に本社を置くアリオンテックは半導体製造機器に関連する装置や部品などを製造・販売する企業です。