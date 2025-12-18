ことし9月の記録的な大雨で、274台の車が水没した三重県四日市市の地下駐車場の運営会社が、破産手続きを開始しました。 【写真を見る】274台が水没した三重の地下駐車場 運営会社が破産手続き開始 水没した車の補償はめど立たず ｢くすの木パーキング｣運営する｢ディア四日市｣ 四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」では、ことし9月の記録的な大雨で274台の車が水に浸かる被害が出ました。 駐車場を管理、運営