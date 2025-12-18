ジャクソンはNPB通算2シーズンで18勝をマークしている（C）産経新聞社ロッテは12月18日、今季までDeNAに在籍していたアンドレ・ジャクソンの入団を発表した。ジャクソンは2024年シーズンからDeNAでNPBのキャリアをスタートさせると、初年度から25登板で8勝7敗、防御率2.90、今季も25登板で10勝7敗、防御率2.33とローテーションを崩すことなく安定したパフォーマンスを残すことで知られている。【動画】ロッテに決まったジャク