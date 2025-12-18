青山商事は、ビジネスからジム、短期旅行まであらゆるシーンに対応する高機能「マルチパーパストートバッグ」を、12月17日からスーツスクエア全店および公式オンラインストアで発売した。「マルチパーパストートバッグ」昨今、タイパ（タイムパフォーマンス）という意識が浸透してきており「効率よく時間を使いたい」という考え方から、仕事終わりにそのままジムに向かうことや、短期旅行へ出かけるなど、ビジネスパーソンの活動が