エーザイ コンシューマーhhc事業部は、年末の多忙な時期を迎えるにあたり、全国の20〜60代の働くビジネスパーソン1000名を対象に、「胃の不調と仕事パフォーマンス」に関する実態調査を実施した。同調査では、胃の不調（胃もたれ・胸やけ・胃痛など）を「月に1回以上感じる」と回答したビジネスパーソンが51.1％に上ることが判明した。特に、12月は胃の不調を感じやすいと回答した人が51.0％と半数を超えており、その主な理由とし