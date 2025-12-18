赤ちゃん用品の製造および販売等を行うコンビは、防災施策において特に支援が必要とされる“要配慮者”に該当する全国の子育て世帯を対象に、「防災に関する調査」を実施した。その結果、子育て世帯は、防災意識は高いのに避難への足は重い「避難ブレーキ世帯」であることが明らかとなった。防災を「常に意識している」「やや意識している」と回答した人は68.4％（2025年10月調査 n＝961から）。意識するようになったきっかけとし