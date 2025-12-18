タレントで俳優のファーストサマーウイカが、17日放送のバラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系後9：00）2時間スペシャルに出演。「令和の婚活に吠える夜」をテーマにしたトークで、結婚して良かったと思うことを明かした。【画像】2020年に結婚を公表、ファーストサマーウイカの“手書き”の結婚報告文いつかは結婚をと夢見る独身女性を中心としたゲストが集結するなか、2015年に一般男性と結婚し既婚者である