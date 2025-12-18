俳優の北川景子が18日、都内で行われた『森トラスト初CM発表会』に登壇し、今年達成できたことを語った。【全身ショット】“貴婦人”スタイルで登場した北川景子北川は、CM衣装の貴婦人風の黒ドレスに大ぶりの帽子をかぶって登場。すごろくで止まったマスの頭文字の質問に答えていくコーナーで「ろ」のマスに止まり、「ロックオンしていた目標は、今年どれくらい達成できましたか？」と問われると、「これちょっとまじめに答え