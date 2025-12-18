アメリカメディア大手、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーはパラマウントによる買収の提案を拒否するよう、自社の株主に勧告しました。ワーナーは17日株主に宛てた書簡を公表し、パラマウントによる敵対的買収案について、買い取り価格が不十分で、かつ資金確保の確実性に欠けるとして懸念を表明しました。また、動画配信大手・ネットフリックスとの合意に「劣ると判断した」と説明した上で、パラマウントの買収提案を拒否する